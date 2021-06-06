Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма провел мини-эксурсию по своим хоромам, в которых поселился в Каменец-Подольском

Как известно, сейчас 38-летняя звезда вместе с женой Лилианой и маленьким сыном Леоном путешествует по Западной Украине. Влад совмещает отдых с работой, так как одновременно является судьей танцевальных конкурсов. Как его с семьей встретили в Каменец-Подольском, что на Хмельнитчине, Яма показал в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Влад похвастался роскошной квартирой, заглянув в каждую комнату. Помогал ему в этом сын. Сначала они показали просторную кухню с деревянной мебелью, массивным круглым столом и стульями, обтянутыми зеленой тканью. Затем мальчик повел отца в ванную - отдельный предмет гордости.

"Ого, почти как королевская, - присвистнул Яма и остановился возле большого зеркала в "золотой" раме с лепниной, - О, золото... Вот так прием!"

Затем парни оценили просторную комнату Леона с кроватью, креслами и диваном.

"Не слишком жирно, не?", - спросил у него отец.

В конце Влад заглянул в их с Лилианой спальню, с телевизором на стене и большой кроватью.

"Ну, и судейская спальня со столиком для макияжа, - прокомментировал он, отдельно восхитившись видом из окна на ночной город, - Тут красиво так".

Ранее мы рассказывали, жена Ямы показала фото в соцсети, как покоряла одну из вершин Карпат. Ее засняли на самой вершине, откуда раскинулся фантастический пейзаж.

«Поднялись на 1049 метров над уровнем моря. Это гора Горган (Костел) или Горган Бурчковский. Дух захватило, немного закружилась голова, потому что я боюсь высоты. Но надо бороться со своими страхами", - написала девушка.

Напомним, что супруга Влада Ямы из "Танців з зірками" после конкурса красоты поразила внешностью даже мужа: фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма, встав на одно колено, сделал предложение руки и сердца эффектной брюнетке: "Вау!".

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал, в какого стильного парня превратился его сын: "Уже не малой".