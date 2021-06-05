Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия решилась на экстремальный поступок

Как передает Politeka.net, вместе с мужем и сыном она отправилась покорять одну из вершин Карпат. Лилия сфотографировалась на самой вершине, впечатлив своей смелостью.

«Поднялись на 1049 метров над уровнем моря. Это гора Горган (Костел) или Горган Бурчковский. Дух захватило, немного закружилась голова, потому что я боюсь высоты. Но надо бороться со своими страхами. Проехав на джипе полпути, мы остановились у гуцульских качелей, чтобы насладиться видами. Далее еще немного на джипе, десять минут пешком по очень крутым склонам с Леоном. Вершина этой горы, тонкая скала, с резким обрывом со всех боков», - отметила Лилия.

Она добавила, что ей было невероятно страшно, но сидеть на этой вершине было очень круто.

«В это время чувствуешь себя птицей, которая вот-вот полетит. Украина - ТЫ невероятная!», - заявила Яма.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Дух захватывает, так волшебно», «Какая природа красивая, вы очаровательная», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Влад Яма тоже засветился на вершине, о чем сообщил в комментариях.

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