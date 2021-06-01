Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма зворушив новим сімейним фото
Як і багато зірок українського шоу-бізнесу, танцюрист не обійшов стороною важливе свято - Міжнародний день захисту дітей, який відзначають 1 червня. З цього приводу він поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Так, Яма показав головну дитину у своєму житті - свого сина Леона. На чорно-білому фото батько сидить біля вікна і притискає до себе сина, який зворушливо сперся на його ногу. Варто відзначити, що обидва ями вибрали для фотосесії однакові сорочки зі стильним принтом.
При цьому, на знімку батько і син мило посміхаються. Від фото так і віє теплом.
"Моя кохана людина...Зі святом!",- підписав знімок Яма.
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Його шанувальники тут же відреагували на цю публікацію.
"Наш малої вже не пупс, і не малої!", "На стилі", "зі святом! Красиві хлопці", "які симпатичні хлопці", "Так схожі! Зі святом! Щасливого дитинства!", "На матусю дуже схожий синочок", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що дружина ями Лілія опублікувала фото в Instagram, на яких позувала разом з Владом. Як можна зрозуміти, сімейство вирушило на конкурс краси, де хореограф був суддею. Лілія позувала в сукні з вирізом і декольте, а Влад в костюмі.
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