Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав свою дружину після того, як був суддею на конкурсі краси

Артист став набирати популярність після своєї участі в найпершому сезоні шоу" Танці з зірками " в 2006 році, писати Politeka.net. Зараз хореограф бере участь і стає гостем і суддею різних передач.

Зокрема, артист разом з дружиною Ліліаною побував на конкурсі краси. Фото оприлюднив шоумен у своєму Instagram.

Хореограф був у стильному чорному костюмі, а його дружина - у сірій сукні з аксесуарами в тон.

"Судив конкурс краси, щоб вкотре зрозуміти, що моя дружина найкраща", - написав Влад Яма.

За 45 хвилин публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Було б дивно якби була чужа дружина краще😂 😂 😂", " прекрасні! ✊ ", "Неймовірні 😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥 🔥 ", " Чудови та милі 😍 😍 😍 👏 👏 👏 ", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Влад Яма і Ліліана познайомилися в 2007 році, а одружилися вони 21 вересня 2014 року.

Влад Яма говорив про те, що перша зустріч змінила його життя.

"Спасибі тобі за любов, довіру і мудрість. Ти не перестаєш дивувати мене. Кожен день тону в твоїх очах. Найкраща в світі дружина і Мама", - одного разу написав хореограф.

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