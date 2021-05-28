Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав свою дружину після того, як був суддею на конкурсі краси
Артист став набирати популярність після своєї участі в найпершому сезоні шоу" Танці з зірками " в 2006 році, писати Politeka.net. Зараз хореограф бере участь і стає гостем і суддею різних передач.
Зокрема, артист разом з дружиною Ліліаною побував на конкурсі краси. Фото оприлюднив шоумен у своєму Instagram.
Хореограф був у стильному чорному костюмі, а його дружина - у сірій сукні з аксесуарами в тон.
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"Судив конкурс краси, щоб вкотре зрозуміти, що моя дружина найкраща", - написав Влад Яма.
За 45 хвилин публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.
"Було б дивно якби була чужа дружина краще😂 😂 😂", " прекрасні! ✊ ", "Неймовірні 😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥 🔥 ", " Чудови та милі 😍 😍 😍 👏 👏 👏 ", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Влад Яма і Ліліана познайомилися в 2007 році, а одружилися вони 21 вересня 2014 року.
Влад Яма говорив про те, що перша зустріч змінила його життя.
"Спасибі тобі за любов, довіру і мудрість. Ти не перестаєш дивувати мене. Кожен день тону в твоїх очах. Найкраща в світі дружина і Мама", - одного разу написав хореограф.
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