Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма викликав фурор свіжими кадрами
До своїх 38 років танцюрист встиг дістатися неймовірних висот в шоу-бізнесі. Крім "Танців з зірками", він був суддею таких телевізійних проектів, як "Танцюють всі!", "Україна має талант" та «Модель XL», а також був членом журі "Ліги Сміху".
Зараз хореограф перебуває на відпочинку в горах, судячи з його свіжих "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Яма постав на кадрах не сам, а в компанії ефектної брюнетки. Незважаючи на дощ, Влад влаштував романтичне побачення в мальовничому місці та навіть встав на одне коліно.
Звичайно, брюнеткою виявилася його дружина Ліліана, з якою вони в шлюбі вже шість років, а в стосунках і того куди більше. Їх неспроста називають мало не найкрасивішою парою в українському шоубізі.
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Яма з дружиною вирішили трохи подуріти перед камерами і, заодно, ще раз підтвердити палкі почуття один до одного.
"Я б тобі зробив пропозицію, але вже робив", - сказав Влад.
"Можна ще раз!, - з посмішкою відповіла йому дружина, простягнувши ручку, - Я чекаю!"
"Вау!", - заявила вона, коли чоловік встав на одне коліно.
Зазначимо, перша зустріч Влада Ями з любов'ю всього його життя відбулася 14 років тому. За словами Ліліани, цей момент нагадував кадр з романтичного фільму, в якому двоє зустрічаються очима — і більше не розлучаються.
"Тоді я ще не знала, наскільки все далеко зайде! Але як же я рада, що все-таки зайшло! І як ми зустріли казковий світанок... Світанок наших відносин. Люблю ... ❤️дуже...", - ділилася дівчина в себе в Instagram.
Нагадаємо, Влад Яма вперше показав маленького сина, дружина не стрималася:"Ваша копія".