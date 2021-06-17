Хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма стал участником популярного украинского шоу

38-летний хореограф, который получил широкую популярность как участник, а позже и судья шоу "Танців з зірками" уже давно вышел далеко за рамки этого амплуа и стал частым гостем на различных украинских шоу.

Так, в этот раз хореографа пригласили на проекта «Хто зверху», съмки пого сезона которого только стартовали. Соответствующее фото Влад Яма показал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Хореограф показал фото, сделанное в студии проекта.

«Если шорты – точно лето», - подписал он фото.

И если нижняя часть наряда Влада с шортами является постером, то верхняя, которая очень похожа на пижаму, вполне настоящая.

Как известно, ведучими «Хто зверху» уже много лет являются Сергей Притула и Леся Никитюк.

Сегодня Леся также показала кадры с закулисья шоу.

«Вот он, любимый павильон. Моя гримерочка», - сказала ведущая.

Похоже, участницей первого выпуска помимо Влада Ямы станет певица Настя Каменских.

Также Леся показала своего соведущего – Сергея Притулу.

«Сереженька, отец троих детей», - нежно говорит Леся приобнимая коллегу.

Напомним, недавно Влад Яма стал ведущим нового шоу «Твій день».

Напомним, что Влад Яма, встав на одно колено, сделал предложение руки и сердца эффектной брюнетке: "Вау!".

Также Politeka писала, что жена Ямы из "Танців з зірками" похвасталась подрастающим сыном в эффектном костюме: "Уже все девушки влюблены".

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из «Танців з зірками» с женой устроили переполох посреди Карпат: «Телочки в восторге…».