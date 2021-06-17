Хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма стал участником популярного украинского шоу
38-летний хореограф, который получил широкую популярность как участник, а позже и судья шоу "Танців з зірками" уже давно вышел далеко за рамки этого амплуа и стал частым гостем на различных украинских шоу.
Так, в этот раз хореографа пригласили на проекта «Хто зверху», съмки пого сезона которого только стартовали. Соответствующее фото Влад Яма показал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Хореограф показал фото, сделанное в студии проекта.
«Если шорты – точно лето», - подписал он фото.
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И если нижняя часть наряда Влада с шортами является постером, то верхняя, которая очень похожа на пижаму, вполне настоящая.
Как известно, ведучими «Хто зверху» уже много лет являются Сергей Притула и Леся Никитюк.
Сегодня Леся также показала кадры с закулисья шоу.
«Вот он, любимый павильон. Моя гримерочка», - сказала ведущая.
Похоже, участницей первого выпуска помимо Влада Ямы станет певица Настя Каменских.
Также Леся показала своего соведущего – Сергея Притулу.
«Сереженька, отец троих детей», - нежно говорит Леся приобнимая коллегу.
Напомним, недавно Влад Яма стал ведущим нового шоу «Твій день».
Напомним, что Влад Яма, встав на одно колено, сделал предложение руки и сердца эффектной брюнетке: "Вау!".
Также Politeka писала, что жена Ямы из "Танців з зірками" похвасталась подрастающим сыном в эффектном костюме: "Уже все девушки влюблены".
А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из «Танців з зірками» с женой устроили переполох посреди Карпат: «Телочки в восторге…».