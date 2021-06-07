Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия поделилась с поклонниками видео, которое насмешило многих

Как передает Politeka.net, Влад и Лилия Яма отдыхают в Карпатах, откуда делятся яркими снимками и видео. Как известно, пара активно ведет свой Инстаграм, для которого регулярно создает контент. В этот раз супруги решили устроить незабываемую фотосессию в горах.

Для съемки Лилия выбрала свадебное платье, а Влад надел черный костюм. Женщина решила поделиться с поклонниками смешной ситуацией, которая произошла во время съемки. Коровы, которые находились рядом с парой, решили сходить в туалет прямо рядом с наряженной Лилией. Стоит отметить, что пара с юмором отреагировала на происходящее.

«Телочки в полном восторге. Но не понятно от чего именно. От моего платья или от моего мужа», - пошутила Лилия.

В комментариях ей оставили массу забавных отзывов и комплиментов.

«Очень красиво и прекрасно», «Ой смешно, настоящие Карпаты», «Почти Швейцария», «Или..они очень позавидовали вашему мужу!», «Вот именно такие незабываемые эмоции - это и есть та красочная, полна красок радуги жизнь», «А подпись под фото! Благодарю за позитиф», - пишут пользователи сети.

Напомним, что супруга Влада Ямы из "Танців з зірками" после конкурса красоты поразила внешностью даже мужа: фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма похвастался роскошной квартирой с "королевской" ванной на Западной Украине: "О, золото...".

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