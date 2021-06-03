Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма став свідком злочинного ставлення до природи України під час відпочинку з сім'єю

Напередодні артист з дружиною і сином вирушили в імпровізований «тур» Прикарпаттям. В процесі Яма активно ділився відповідними кадрами в своєму Instagram, пише Politeka.net.

Судячи з публікацій, сім'я танцюриста весело проводила час в поїздці, однак, в якийсь момент вони стали свідками неприємної сцени.

Так, на трасі Яма зняв на камеру велику вантажівку, яка вивозила спиляні дерева.

"Розкрадають країну", - з досадою підписав ці кадри танцюрист.

Варто зазначити, що контрабанда деревини зараз дійсно велика проблема для Закарпаття. Нещодавно податкова міліція ГУ ДФС Івано-Франківської області спільно з СБУ повідомили про припинення схеми незаконного вивезення деревини з України.

Зокрема, повідомлялося, що контрабандисти щомісяця відправляли в Молдову 8-10 вантажівок з незаконно вирубаними деревами на загальну суму близько 1,5-2 мільйони гривень.

Зазначимо, що раніше Яма також здивувався обстановкою в Буковелі, куди приїхав на відпочинок. Танцюрист вийшов вранці на пробіжку на початку літа і здивувався температурі в 4 градуси тепла. Втім, це не завадило тренуванню артиста.

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