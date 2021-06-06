Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма провів міні-ексурсію по своїм хоромам, в яких оселився в Кам'янці-Подільському

Як відомо, зараз 38-річна зірка разом з дружиною Ліліаною і маленьким сином Леоном подорожує по Західній Україні. Влад поєднує відпочинок з роботою, так як одночасно є суддею танцювальних конкурсів. Як його з сім'єю зустріли в Кам'янець-Подільському, що на Хмельниччині, Яма показав у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Влад похвалився розкішною квартирою, заглянувши в кожну кімнату. Допомагав йому в цьому син. Спочатку вони показали простору кухню з дерев'яними меблями, масивним круглим столом і стільцями, обтягнутими зеленою тканиною. Потім хлопчик повів батька у ванну - окремий предмет гордості.

"Ого, майже як королівська, - присвиснув Яма і зупинився біля великого дзеркала в "золотій" рамі з ліпниною, - О, золото... Ось так прийом!"

Потім хлопці оцінили простору кімнату Леона з ліжком, кріслами й диваном.

"Не надто жирно, ні?", - запитав у нього батько.

В кінці Влад заглянув в їх з Ліліаною спальню, з телевізором на стіні та великим ліжком.

"Ну, і суддівська спальня зі столиком для макіяжу, - прокоментував він, окремо захопившись видом з вікна на нічне місто, - Тут красиво так".

Раніше ми розповідали, дружина Ями показала фото в соцмережі, як підкорювала одну з вершин Карпат. Її зняли на самій вершині, звідки розкинувся фантастичний пейзаж.

"Піднялися на 1049 метрів над рівнем моря. Це гора Горган (Костел) або Горган Бурчковський. Дух захопило, трохи закрутилася голова, тому що я боюся висоти. Але треба боротися зі своїми страхами", - написала дівчина.

Нагадаємо, що дружина Влада Ями з" Танців з зірками " після конкурсу краси вразила зовнішністю навіть чоловіка: фото.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма, вставши на одне коліно, зробив пропозицію руки і серця ефектною брюнетці: "Вау!".

Також Politeka писала, що Влад Яма з " Танців з зірками "показав, в якого стильного хлопця перетворився його син:"вже не малою".