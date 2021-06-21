Знаменитый украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал, как упорно тренируется в зале
Артист поддерживает себя в форме, осуществляя походы в зал, а также занимаясь бегом, пишет Politeka.net. Кадрами своих упорных тренировок танцор делится в своем Инстаграм.
Так, в этот раз хореограф посветил мускулами в майке, занимаясь в зале на тренажере. Видно, что Яма делал упражнения с большим упорством.
"Исхудал", - подписал видео артист.
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Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, Влад Яма признается, что много работает над собой, и где бы не находился, он не пропускает тренировок. Хореограф рассказал, что из-за напряженного графика работы он привык бегать по утрам по 40-50 минут натощак, после этого завтракать и заниматься делами.
По словам хореографа, он ест все каши, кроме перловой, но предпочитает киноа, гречку и рис.
Влад Яма рассказал, что в далеком 2007 году, после участия в шоу "Танці з зірками", он сильно похудел, и когда присмотрелся к себе в зеркале был очень недоволен.
"Мне показалось, что для мужчины – это неправильно. После этого начал заниматься в зале с тренером", – поделился хореограф.
Первый месяц в рацион артиста входили домашний сыр с орехами, курица или рыба с овощами дважды-трижды раз в день, а ужин - отваренные яйц и зеленое яблоко.
Сейчас Влад продолжает следить за режимом питания и тренировками.
Напомним, что Влад Яма из "Танцев со звездами" в пижаме "завалился" к Никитюк.
Также Politeka писала, что жена ямы из" Танцев со звездами "похвасталась подрастающим сыном в эффектном костюме:"уже все девушки влюблены".
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