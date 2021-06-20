Супруга Влада Ямы из "Танців з зірками" Лилиана растрогала украинцев нежным фото мужа с сыном

Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского хореографа и судьи "Танців з зірками" Влада Ямы Лилиана опубликовала в своем микроблоге в Instagram милое фото любимого мужа с маленьким сыном, показав из забавные развлечения. Этот снимок и свой пост девушка приурочила ко Дню отца, который 20 июня отмечают в Украине и не только.

На снимке, который показала Лилиана, можно увидеть ее мужа Влада и их сына Леона. Забавно, что мальчик запечатлен головой вниз – отец крепко держит его за руки. Перед камерой хореограф с сыном появились в похожих нарядах и оба с босыми ногами. Влад стоит в просторной светлой комнате с панорамными окнами, на нем подкаченные рванные джинсы и пестрая рубашка с ярким узором, а на лице лучезарная улыбка. Он держит руки сына, позволив ему свисать вниз головой, похоже, они весело проводят время.

В подписи к фотографии Лилиана написала: "Наш Папа может все, что угодно. Даже звездочку с неба. Спасибо @vladyama_official за то, что ты всегда заботливой и любящий. Ты – лучший папа! И мы любим тебя безгранично. Поздравляю всех Пап с праздником! Вы – наши герои. Пишите в комментариях признание вашим папам, они того стоят!". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото на странице Лилианы, оставляя поздравления с праздником.

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