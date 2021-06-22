Влад Яма из "Танців з зірками" растрогал чувственным фото с женой Лилией

Как известно хореограф Влад Яма женат на Лилианой Кудлай. У них есть сын Леон, которому сейчас пять лет.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм артист показал черно-белый снимок с женой. Влад и Лилия стояли друг напротив друга приетом он держал ее руки в своих.

«Моя надежда и опора», - подписал он снимок.

Пост Влада Ямы тронул пользователей Сети. Фолловеры артиста отмети, что их любовь видна даже на фото.

«Какие же вы красивые», «Молодец, так держать», - пишут в комментариях.

Отметим, накануне супруга хореографа трогательно поздравила его с днем отца.

Лилиана написала на своей странице в соцсети: "Наш Папа может все, что угодно. Даже звездочку с неба. Спасибо @vladyama_official за то, что ты всегда заботливой и любящий. Ты – лучший папа! И мы любим тебя безгранично. Поздравляю всех Пап с праздником! Вы – наши герои. Пишите в комментариях признание вашим папам, они того стоят!".

Также жена Влада Ямы показала веселое семейное фото. Отметим, супруги стали показывать лицо ребенко относительно недавно.

Напомним, жена Влада Ямы из "Танці з зірками" вскружила голову яркими образами: "Что еще нужно для хорошего настроения".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" рассказал, как "кайфанул" с красоткой-женой: "Благодаря любимой...".

Также Politeka писала, Влад Яма со сросшимися бровями и шевелюрой удивил внешностью до "Танців з зірками": "Теперь мы видели все".