Знаменитый украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма засветился на мероприятии в весьма необычном костюме

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм хореограф поделился яркими снимками. Он выбрал для выхода в свет стильный черный костюм, который по крою напоминал смесь кимоно и классического мужского костюма. На фото Влад проявлял искренние эмоции. Было видно, что ему приносит большое удовольствие участие в этом мероприятии.

«Когда занимаешься любимым делом - ты ни дня в жизни не работаешь! Еще чувствую себя очень четко в костюме», - поделился секретом счастливой жизни артист.

Отметим, что Влад Яма прославился после участия в первом сезоне шоу «Танці з зірками», где он танцевал в паре с Натальей Могилевской. После этого он долгое время гастролировал с артисткой. Шоу стало стартом успешной карьеры хореографа, который теперь участвует в различных шоу на телевидении, а также является приглашенной звездой на различных фестивалях.

Напомним, что Влад Яма растрогал чувственным фото с женой: «Моя надежда и опора».

Как сообщала Politeka, Влад Яма раскрыл простой рецепт салата, которым можно поразить родных: "Я готовлю...".

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