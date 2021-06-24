Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав себе на кухні

Як пише Politeka.net, Влад Яма є популярним українським хореографом. Красунчик обожнює танцювати, а також займається спортом і розвиває свій блог в Instagram.

Цього разу Влад Яма вирішив показати, як готує салат. Хореограф не зміг себе зупинити, тому готував у танці.

"Так, я готую не кожен день, але тільки з таким настроєм! Бажання вразити своїх рідних, весела музика, улюблені інгредієнти - і вперед! .. Отже, беремо:

- огірок очищений

- томат жовтий

- томат червоний

- цибуля ялтинська

- листя шпинату

- м'якоть грейпфрута

- салатна заправка з травами

- горіх пекан

- сир пармезан

- авокадо

Перемішуємо, танцюємо, і - вуаля!

Можна і не танцювати, але тоді за смак я не відповідаю", - написав Влад.

Повідомлялося, що знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма побалувався немов дитина.

На нових фото Яма побалувалася немов дитина. Хореограф сів на гойдалки і розгойдався, при цьому було видно, що він відчує задоволення, адже обличчя Влада було в усмішці.

"Головне - не боятися залишатися трохи дитиною", - написав танцюрист.

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