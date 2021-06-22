Влад Яма з "Танців з зірками" зворушив чуттєвим фото з дружиною Лілією

Як відомо хореограф Влад Яма одружений з Ліліаною Кудлай. У них є син Леон, якому зараз п'ять років.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram артист показав чорно-білий знімок з дружиною. Влад і Лілія стояли один навпроти одного при цьому він тримав її руки в своїх.

"Моя надія і опора", - підписав він знімок.

Пост Влада Ями зворушив користувачів мережі. Фолловери артиста відзнач, що їх любов видно навіть на фото.

"Які ж ви красиві", "молодець, так тримати", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, напередодні дружина хореографа зворушливо привітала його з днем батька.

Ліліана написала на своїй сторінці в соцмережі: "Наш тато може все, що завгодно. Навіть зірочку з неба. Дякую @vladyama_official за те, що ти завжди турботливою і люблячий. Ти-найкращий тато! І ми любимо тебе безмежно. Вітаю всіх тат зі святом! Ви-наші герої. Пишіть в коментарях визнання вашим татам, вони того варті!".

Також дружина Влада Ями показала веселе сімейне фото. Відзначимо, подружжя стало показувати обличчя дитини відносно недавно.

Нагадавши, дружина Влада Ями з "Танці з зірками" запаморочила голову яскравими образами: "що ще потрібно для гарного настрою".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з " Танців з зірками "розповів, як" кайфанув "з красунею-дружиною:" завдяки коханій...".

Також Politeka писала, Влад Яма зі зрослими бровами і шевелюрою здивував зовнішністю до "Танців з зірками": "тепер ми бачили все".