Популярный отечественный хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал новое забавное видео
Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным украинским хореографом. Красавчик участвует в различных украинских шоу, а также ведет социальные сети, где делится интересным контентом.
В этот раз Влад решил показать, что такое "краш", пройдясь у бассейна мимо молоденьких девушек. Красотки все попадали в воду, когда хореограф прошел мимо них.
"А что такое краш?", - написал Влад под роликом.
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Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч лайков и написали комментарии:
"Краш - это ты для девушек", "Им в сумме хоть есть 18?", "Девочка в голубом отлично сыграла, на мой взгляд)))", "Влад, вас уважают, не опускайтесь до уровня малолеток, ну реально, увы и ах", "Так вот что значит фраза: девушки штабелями падают", "Краш - сильная симпатия, обожаемый объект".
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