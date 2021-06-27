Известный украинский хореограф Влад Яма, судья «Танців з зірками», показал себя

Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным украинским танцором. Но как оказалось, красавчик изначально планировал свою жизнь иначе и рассказал об этом в Инстаграм.

"ЕСЛИ БЫ НЕ ТАНЦЫ

В школьные годы я мечтал стать физруком. Да что там мечтал, у меня и образование соответствующее.

Ну реально же в школе физкультура - лучший предмет! Не знаю, от спортивного ли характера, от любви к спорту в целом или просто патологически, но... каждый раз, заходя в школьный спортзал, у меня от предвкушения тряслись коленки. А когда видел мяч - челюсти сводило.

Ведь это означало, что через несколько минут появится шанс пробежать 60м быстрее всех. Или прыгнуть дальше всех. Или стать нападающим и забить решающий гол! Очки, секунды, метры, борьба...

В общем, от одной мысли, что когда-нибудь и я в красивом спортивном костюме смогу сделать перекличку, провести разминку, принять норматив, выставить оценки и отсудить баскетбольный матч, мне становилось тепло и трепетно.

Пока дело дошло до поступления в ВУЗ, стало очевидным, что я с головой в танцах. Но с ощущением, что из Запорожья уезжать ещё рано, я таки поступил на физвоспитание. Но это уже совсем другая история...", - написал Влад.



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