Фанаты "Танців з зірками" требовали от организаторов перемен и, вот, наконец, их получили

На страничке главного танцевального шоу страны в Инстаграм рассекретили, что поменяется в новом сезоне. Создатели обещают еще больше праздника красоты и бального танца, передает Politeka.net.

Так, главным хореографом стала Алена Шоптенко, а это значит, что она больше не выйдет на паркет в паре со звездой, зато приложит руку к постановкам ярких номеров, что, возможно, запомнятся публике надолго. Кроме того, теперь продюсеру "Танців" Владимиру Завадюку будет помогать режиссер-постановщик Елена Коляденко.

Также публика увидит много новых лиц на паркете. Недавно телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров. Более 350 человек подали заявки и только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили Коляденко с Шоптенко.

Заинтригованные пользователи с жаром обсуждают событие. Некоторые хотят увидеть в шоу хореографа Дмитрия Дикусара, бывшего мужа Шоптенко. Причем даже не в роли танцора, а - судьи, вместо Влада Ямы.

"Очень надеюсь, что в этом сезоне упор всё-таки будет на танцы, а не на конфликты/споры/батлы, как в прошлом😢"

"Дикусар должен быть в жюри вместо Ямы!"

"Обожаю Елену❤ Она мастер своего дела! Но очень жаль, что не увидим Елену на паркете😢"

"Я жду Дикусара Диму и хочу, чтоб он победил, я за него 👍"

"Очень хотелось бы увидеть новых ведущих!!!"

"В креативности Коляденко я не сомневаюсь. Посмотрим какую хореографию сделает Шоптенко!?"

Напомним, Шоптенко поразила откровением, как сложилась ее жизнь: "Меня это не спасло"

Также мы писали, что Влад Яма оконфузился на новом видео с молодыми красотками

Также Politeka сообщала, похудевшая Шоптенко из "Танців з зірками" показала, с чего начинает свой день