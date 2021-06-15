Фанатов главного танцевального шоу страны "Танці з зірками" ждут перемены

Об этом стало известно из нового поста на официальной страничке проекта в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, продюсер "Танців" Владимир Завадюк взял себе в компаньонши известного хореографа и режиссера-постановщика Елену Коляденко. Девушка обещает "взорвать" новый пятый сезон неожиданными изменениями.

«Я очень счастлива и благодарна за возможность окунуться в «кухню» этого легендарного танцевального шоу. С головой ныряю во все детали проекта, чтобы получить кайф самой и показать зрителям интересные подробности того, как звезды учатся танцевать. У нас будет неожиданный звездный состав участников. Все они интересны прежде всего как люди, и мы с командой стремимся раскрыть каждого из них для зрителя», - сообщила Коляденко.

Пользователи кинулись комментировать. Многие потребовали у организаторов заменить судейский состав. В частности, публика недовольна тем, что пятый год подряд в жюри прима-балерина Екатерина Кухар. Последняя успела прославиться своей строгостью к участникам.

"Если бы ещё ведущих и жюри поменяли - о да жюри уже точно нужно менять, а особено Кухар и Яму нужно убирать"

"Танцы со звездами" требуют кардинальных изменений!!! Хватит людям показывать одно и то же. Нужна полная перезагрузка шоу"

"Пора менять судей - Да, Шоптенко вместо Кухар, Монатика вернуть как постоянного судью! Третьим пусть будет Дикусар. А четвёртым со второго эфира будет тренер-джокер 😻"

"Лену в жюри! Кухар уберите, пожалуйста!) - дело не в роли, а в ее исполнении, ее не самый приятный голос, ее наигранность неестественная, ее манерность, обдумывание каждого слова, тянучки, а не комментарии, увы, хочется живых, активных комментариев, пускай и отрицательных"

"пусть самовыражается в опере и в училище. А на проекте надо судить. И понимать, что ты судишь, а не нести всякую ахинею с умным выражением лица"

Напомним, Екатерина Кухар после дня рождения мужа удивила резким заявлением: "Никому никогда не принадлежала"

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" показала интересный момент во время выступления с мужем: кадры нежности.

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар разнесла звезд "Женского Квартала", видео "конфликта": "Слышь, детеныш, не дерзи!"