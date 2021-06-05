Известная балерина и самая строгая судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала кадры со сцены

Как сообщает Politeka.net , известная украинская балерина и судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар, которая недавно побывала с мужем на светской вечеринке от глянца Viva, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звезда поделилась забавными кадрами из закулисья своего выступления после спектакля "Ромео и Джульетта". Спектакль в исполнении летающего на сцене Александра Стоянова и невесомой Екатерины Кухар называют гимном любви шекспировских героев.

В своих сторис Екатерина также выложила видео со сцены, где маленькие балерины своим выступлением проникают в самую глубину сердца.

Еще одно видео Кухар показала, как снимает со зрителького кресла часть спектакля, который представляют на сцене Национальной оперы Украины.

Недавно Екатерина показала, что встретила в Житомире известную украинскую актрису Ольгу Сумскую, которая, похоже, тоже была там на гастролях. Они записали совместные сторис. На видео Ольга спрашивает Катю, когда можно попасть на ее спектакль, тут же они договорились, что актриса придет на выступление балерины уже в ближайшее время в Киеве.

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