Прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, как выглядела в детстве

День матери в этом году во многих странах мира отмечается 9 мая. Поделиться своим фото-воспоминанием решила и 39-летняя Кухар. Звезда опубликовала несколько любопытных снимков у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

На первом фото Екатерина, совсем девочка, позировала вместе с молодой мамой на пляже. Женщина работала музыкантом, а в юности - воспитателем. Обе красотки были в купальниках, а будущая балерина держала еще и надувного зайца.

Следующий кадр был сделан уже в настоящее время. Повзрослевшая и добивишаяся невероятного успеха артистка сидела на диване рядом с постаревшей мамой, разглядывая семейный фотоальбом.

"Дорогая, моя любимая мамочка!🤗 Вселенски благодарна тебе за твою любовь!

За то, что ты всю свою жизнь посвящаешь нам! В этом твоя суперсила! В самоотдаче, в умении любить, отдавать, дарить беззаветно! И я буду всегда учиться этому у тебя, восхищаться и преклоняться перед тобой! Люблю... бесконечно!❤️", - с теплом обратилась балерина к родительнице.

Пользователи отметили в комментариях, что Кухар очень похожа на родственницу - вот, значит, от кого унаследовала свою красоту. Одной из первых отреагировала актриса Ольга Сумская: "Катюша, как трогательно! С праздником, дорогие!❤️".

"Какие вы😍❤️👏"

"Красивая Мама🌸 С Днём матери 🙌"

"Вы - копия мама😍"

"Очень красивые девочки. Мама просто 👏"

"Красавицы! Катя, у Вас очень красивая мама и Вы с ней очень похожи! Счастья вам!!!"

Ранее Кухар рассказывала, что мама в детстве редко ее наказывала, но часто проводила с ней воспитательные беседы. К примеру, когда в подростковом возрасте они вместе с подружкой сбежали из летнего лагеря, так как им не нравилось, как там кормят.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" призналась, насколько подпортила фигуру после праздников: "Нужно точить грани".

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» нарвалась на комплименты, блеснув изящными формами в боди: "Просто нереальная!".