Прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, как выглядела в детстве
День матери в этом году во многих странах мира отмечается 9 мая. Поделиться своим фото-воспоминанием решила и 39-летняя Кухар. Звезда опубликовала несколько любопытных снимков у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
На первом фото Екатерина, совсем девочка, позировала вместе с молодой мамой на пляже. Женщина работала музыкантом, а в юности - воспитателем. Обе красотки были в купальниках, а будущая балерина держала еще и надувного зайца.
Следующий кадр был сделан уже в настоящее время. Повзрослевшая и добивишаяся невероятного успеха артистка сидела на диване рядом с постаревшей мамой, разглядывая семейный фотоальбом.
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"Дорогая, моя любимая мамочка!🤗 Вселенски благодарна тебе за твою любовь!
За то, что ты всю свою жизнь посвящаешь нам! В этом твоя суперсила! В самоотдаче, в умении любить, отдавать, дарить беззаветно! И я буду всегда учиться этому у тебя, восхищаться и преклоняться перед тобой! Люблю... бесконечно!❤️", - с теплом обратилась балерина к родительнице.
Пользователи отметили в комментариях, что Кухар очень похожа на родственницу - вот, значит, от кого унаследовала свою красоту. Одной из первых отреагировала актриса Ольга Сумская: "Катюша, как трогательно! С праздником, дорогие!❤️".
"Какие вы😍❤️👏"
"Красивая Мама🌸 С Днём матери 🙌"
"Вы - копия мама😍"
"Очень красивые девочки. Мама просто 👏"
"Красавицы! Катя, у Вас очень красивая мама и Вы с ней очень похожи! Счастья вам!!!"
Ранее Кухар рассказывала, что мама в детстве редко ее наказывала, но часто проводила с ней воспитательные беседы. К примеру, когда в подростковом возрасте они вместе с подружкой сбежали из летнего лагеря, так как им не нравилось, как там кормят.
Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" призналась, насколько подпортила фигуру после праздников: "Нужно точить грани".
Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» нарвалась на комплименты, блеснув изящными формами в боди: "Просто нереальная!".