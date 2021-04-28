Прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала идеальные изгибы

Известная балерина обладает изящными формами, завораживая своими движениями во время танца, передает Politeka.net. Чтобы всегда быть в форме, красотка придерживается нескольких правил.

Так, прима начинает свой день со стакана теплой воды с соком чуть меньше половины лимона – обязательно за 30 минут до еды, тем самым пробуждая свой организм. По утрам звезда пьет чашечку кофе с кардамоном, а ест цельнозерновой тост с твердым сыром. Такой завтрак прибавляет энергии.

Также салаты, орехи, грейпфруты и нежирное мясо включает основной рацион звезды в течение дня. А результаты "на лицо" - в новом посте Инстаграм Кухар предстала в белом боди, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Звезда спустила с плеч пальто, сверкая ножками в длинных сапожках. Это тело просто восхищает.

"Твоя душа так близка... Мне... Будто бы в душах весь кайф... Нет....", - написала прима.

За 15 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Оооо ооооу🖤", "Екатерина🙌🔥❤️", "Вау 🔥🔥🔥😍", "Просто нереальная!!!😍😍", "Очень красивая!", "Женственно, сек**ально, искусительно", "Огонень🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Кухар родилась 18 января 1982 года. Звезда с пяти лет занимается балетом.

Отметим, что красотка - мать двоих детей, хотя беременность и роды никак не отразились на ее фигуре.

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