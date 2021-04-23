Известный украинский артист балета Александр Стоянов показал романтичный подарок, который он сделал своей жене, балерине и судье шоу «Танці з зірками» Екатерине Кухар
Танцор поделился новым постом в своем Инстаграм, в котором рассказал о приятном сюрпризе для своей супруги. Об этом пишет Politeka.net.
Стоянов решил порадовать Кухар, и преподнес ей авторскую свечу с ее любимым ароматом.
«Вместо 101 розы...Сделал любимый аромат жены «Ice Wine» в колбе. Теперь его ещё приятней дарить и ещё приятней внедрять его в свою ежедневную рутину. Любимая счастлива, а это главное!», - написал танцор.
Он также поделился коротким видео, на котором его жена со счастливой улыбкой держит свечу в руке, а он открывает крышечку колбы, в которую та помещена.
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На кадры наложен фильтр с падающими розовыми лепестками.
Стоянов добавил, что любимый аромат Кухар сочетает в себе терпкие и сладкие ноты.
Ранее мы писали, что Стоянов поделился «тайным» фото со своей красоткой-женой. Кухар фотографировала Стоянова во время чтения книги, но внезапно сама попала в кадр. Она была одета в халатик, а свои стройные ножки положила на стол.
Напомним, Кухар из «Танців з зірками» показала, от чего не может отвлечь мужа даже своими ножками: «Сполна насытился…».
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар, очутившись в джунглях, заговорила о таинственных знаках: "Опасность где-то рядом...".
Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в кожаном костюме решила посмеяться над собой: «Сколько бы нам не было лет…».