Знаменитая украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар решилась на смелый эксперимент

Как передает Politeka.net, Кухар давно уже стала не просто балериной, а полноценной звездой украинского шоу-бизнеса. Она принимает участие в различных шоу и даже снялась в кино. В этот раз Екатерина пришла на шоу импровизаций с готовностью посмеяться над собой.

Для шоу Екатерина надела модный стильный кожаный костюм, который прекрасно гармонировал с ее темными волосами.

«Смех продлевает жизнь...И это факт! Сколько бы нам не было лет, мы всегда должны быть позитивными, весёлыми и идти с этим настроем по жизни! Ведь он сохраняет нам внутреннюю молодость, чувство юмора, всегда спасает и помогает в сложных ситуациях. А навык смеяться над собой и веселиться от души — запускает во Вселенную вибрации, которые меняют нашу жизнь к лучшему! Включайте сегодня в 20:00 @improv_live. Будет очень весело!», - подписала фото Кухар.

В комментариях балерине оставили массу приятных слов.

«Боже как красиво», «Красотка», «Шикарная», «Тебе к лицу этот костюм», «Какая молодец, никогда не останавливаешься», «Буду смотреть обязательно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" похвасталась фигурой в "невидимом" бикини: ракурсы и пейзаж поражают.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар на курорте поставила мужу жесткий ультиматум, что произошло: "Никаких исключений!".

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» со Стояновым поразили кадрами, устроив друг другу съемку на пляже в ожидании волн.