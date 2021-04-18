Прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар приголомшила красою

Як передає Politeka.net, 39-річна знаменитість опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких продемонструвала точену фігурку на фантастичному тлі.

Кухар з чоловіком, теж артистом балету, Олександром Стояновим зараз перебувають у відпустці на Шрі-Ланці, радуючи шанувальників яскравими кадрами з відпочинку. Катерина вирішила козирнути стрункими формами, вбравшись у бікіні бежевого кольору (здається, ніби купальник "невидимий" на її засмаглому тілі), і влаштувавши спокусливу фотосесію на дикому пляжі.

Дівчина позувала біля кам'яних валунів. Хвилі, розбиваючись об які, обливали її солоним "дощем", надаючи кадрам особливої атмосферності.

"У владі стихії...", - підписала фото балерина.

Варто відзначити, Кухар ніколи не соромилася демонструвати фігуру, так як їй є, чим похвалитися. Підтримка стрункості вимагає багатьох зусиль, в тому числі особливого підходу до харчування. Про це балерина розповідала раніше, поділившись своїми секретами.

Зокрема, Катерина завжди починає свій день зі склянки теплої води з соком трохи менше половини лимона – обов'язково за 30 хвилин до їжї. Вода з ранку пробуджує організм і дозволяє йому комфортно увійти в новий день, який у артистів балету може бути досить довгим. Після води з лимоном, слідує обов'язкова чашечка кави з кардамоном і сніданок – наприклад, цільнозерновий тост з твердим сиром.

Протягом дня Кухар може підкріпитися салатом зі свіжих фруктів і горіхів. А один з її улюблених рецептів корисної вечері - запечена в духовці курка в апельсиново-грейпфрутовому маринаді, нашпигована м'якоттю фруктів.

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