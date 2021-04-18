Прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар приголомшила красою
Як передає Politeka.net, 39-річна знаменитість опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких продемонструвала точену фігурку на фантастичному тлі.
Кухар з чоловіком, теж артистом балету, Олександром Стояновим зараз перебувають у відпустці на Шрі-Ланці, радуючи шанувальників яскравими кадрами з відпочинку. Катерина вирішила козирнути стрункими формами, вбравшись у бікіні бежевого кольору (здається, ніби купальник "невидимий" на її засмаглому тілі), і влаштувавши спокусливу фотосесію на дикому пляжі.
Дівчина позувала біля кам'яних валунів. Хвилі, розбиваючись об які, обливали її солоним "дощем", надаючи кадрам особливої атмосферності.
"У владі стихії...", - підписала фото балерина.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Балан з новою зачіскою з'явився на публіці з маленькою дівчинкою: "Буде прекрасним батьком"
Кравець із "Квартал 95" радикально змінила образ, від Олени не залишилося й сліду: "Вже не секрет..."
"Холостячка" Мішина і Еллерт ошелешили українців раптовим розставанням: "Навіщо ж так жорстоко Ксю з Сашею..."
Улюбленець Кароль Дан Балан сильно зганьбився, вирішивши заспівати без фонограми: "Стрибає як козлик і виє"
Варто відзначити, Кухар ніколи не соромилася демонструвати фігуру, так як їй є, чим похвалитися. Підтримка стрункості вимагає багатьох зусиль, в тому числі особливого підходу до харчування. Про це балерина розповідала раніше, поділившись своїми секретами.
Зокрема, Катерина завжди починає свій день зі склянки теплої води з соком трохи менше половини лимона – обов'язково за 30 хвилин до їжї. Вода з ранку пробуджує організм і дозволяє йому комфортно увійти в новий день, який у артистів балету може бути досить довгим. Після води з лимоном, слідує обов'язкова чашечка кави з кардамоном і сніданок – наприклад, цільнозерновий тост з твердим сиром.
Протягом дня Кухар може підкріпитися салатом зі свіжих фруктів і горіхів. А один з її улюблених рецептів корисної вечері - запечена в духовці курка в апельсиново-грейпфрутовому маринаді, нашпигована м'якоттю фруктів.
Нагадаємо, що Кухар із "Танців з зірками" влаштувала романтичний вечір на пляжі з красенем-чоловіком: "можемо так годинами..."
Також Politeka писала, що Катерина Кухар засвітила свою "халупу" на Шрі-Ланці з незвичайним душем: "як Робінзон Крузо..."