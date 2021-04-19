Прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками", Катерина Кухар, ділиться кадрами розкішного відпочинку на Шрі-Ланці
Балерина разом з коханим чоловіком, Олександром Стояновим, вирушила на відпочинок на Шрі-Ланку, передає Politeka.net. Своїх дітей, Тимура і Настю, обидва артисти вирішили залишити вдома, щоб насолодитися відпочинком удвох.
У своєму Instagram обоє діляться кадрами того, як проводять час. Цього разу Кухар опублікувала відео в сторіс, в якому показала, як її чоловік в плавках стоїть на пляжі і чекає хвилю. Артист розкрив руки в очікуванні.
А пізніше в кадрі з'являється Кухар в купальнику, яка стояла до камери спиною. Силует балерини викликав захват - тонка талія і пружні сідниці притягували погляд.
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Кухар продемонструвала форми в купальнику, повернувшись боком до камери.
Хвилі були високі, але до подружжя долітали лише бризки.
Кадри вийшли яскравими позитивними і гідними заздрості.
Нагадаємо, в січні Катерина Кухар і Олександр Стоянов разом з дітьми відпочивали на Мальдівах.
Зазначимо, Катерина Кухар народилася 18 січня 1982 року в Києві. Майбутня зірка почала займатися балетом в п'ять років. У 1999 році балерина екстерном закінчила хореографічне училище під керівництвом директора, народної артистки СРСР Тетяни Таякіної з відзнакою і червоним дипломом.
Після цього Кухар отримала запрошення на роботу від мадридського Королівського Оперного театру, японського національного балету та від Національної опери України ім. Т. Г. Шевченко і вибрала останній.
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