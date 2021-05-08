Знаменитая украинская балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар обратилась к украинцам с пляжа, сидя за столом под пальмами
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала красивое фото из отдыха и отметила место локации - Украина, чем сбудоражила свою аудиторию. Ведь в Украине такого нет даже возле моря. Как видно из обстановки за кадром - это райские острова, балерина в этот момент находилась в либо на Бали, либо на Мальдивах.
"Кажется, нам всем уж очень нужен кусочек лета в городе...☀️💛Согласны?)", - сказала балерина.
Фолловеры мгновенно засыпали Катю комплиментами в комментариях:
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Тайная супруга" Олега Винника околдовала украинцев, показав лицо крупным планом: "Опасно прекрасная"
Дан Балан рассказал, что в нем самое отвратительное и почему расстался с девушкой: "Вспыхиваю быстро..."
"Холостяк" Заливако раскрыл, почему выгнал Юлю "Зайку" и о чем жалеет: "Все мои решения..."
Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно..."
"Да, тепло бы уже☀️ И на Морько бы поехать😍".
"Нужен как воздух..".
"Вы и есть Девочка Лето 🌞💗".
"Куколка) 😍🥰💋".
"Яркого и красочного отдыха! 🤗🤗".
Ранее мы писали, что счастливая Екатерина Кухар засветилась в компании известного танцора. Балерине, которая занимает должность и.о. директора Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, удалось привлечь для работы в учебном заведении звезду международного класса Алексея Бессмертного.
Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" призналась, насколько подпортила фигуру после праздников: "Нужно точить грани".
Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танців з зірками" в одних плавках показал трюк в полете над бассейном: "Без лишней скромности".
Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» нарвалась на комплименты, блеснув изящными формами в боди: "Просто нереальная!".