Знаменитая украинская балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар обратилась к украинцам с пляжа, сидя за столом под пальмами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала красивое фото из отдыха и отметила место локации - Украина, чем сбудоражила свою аудиторию. Ведь в Украине такого нет даже возле моря. Как видно из обстановки за кадром - это райские острова, балерина в этот момент находилась в либо на Бали, либо на Мальдивах.

"Кажется, нам всем уж очень нужен кусочек лета в городе...☀️💛Согласны?)", - сказала балерина.

Фолловеры мгновенно засыпали Катю комплиментами в комментариях:

"Да, тепло бы уже☀️ И на Морько бы поехать😍".

"Нужен как воздух..".

"Вы и есть Девочка Лето 🌞💗".

"Куколка) 😍🥰💋".

"Яркого и красочного отдыха! 🤗🤗".

Ранее мы писали, что счастливая Екатерина Кухар засветилась в компании известного танцора. Балерине, которая занимает должность и.о. директора Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, удалось привлечь для работы в учебном заведении звезду международного класса Алексея Бессмертного.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" призналась, насколько подпортила фигуру после праздников: "Нужно точить грани".

Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танців з зірками" в одних плавках показал трюк в полете над бассейном: "Без лишней скромности".

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» нарвалась на комплименты, блеснув изящными формами в боди: "Просто нереальная!".