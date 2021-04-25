Прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар удивила появлением с высоким красавцем
Известно, что балерина уже много лет состоит в отношениях с коллегой Александром Стояновым, но официально пара вступила в брак в 2018 году, передает Politeka.net. Сейчас пара воспитывает двоих детей.
В Инстаграме счастливые супруги часто делятся кадрами своего времяпрепровождения. А этот раз Екатерина Кухар удивила появлением на фото без мужа, а в объятиях продюсера Владимира Завадюка.
Оба сделали селфи возле павильона, где проходят съемки популярного проекта "Голос країни". К слову, в воскресенье должен выйти в эфир финальный выпуск, и зрители, наконец, узнают имя победителя.
"Приехала поддержать, самая родная @ekaterinakukhar_official. Столько тепла у меня всегда к тебе. Спасибо. 🤍", - написал Завадюк.
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В кадре оба обнимались и улыбались.
"Мой, ГЛАВНЫЙ МАГ И ЧАРОДЕЙ медийного пространства ! Моя 🚀🤍", - в комментариях ответила Кухар.
Отметим, Владимир Завадюк работает в медиа уже более десяти лет. Свой путь начинал с информационной журналистики на винницком телевидении. Впоследствии работал корреспондентом в "Вікна новини", пока в Украине не началась эра развлекательных талант-шоу. Это "Голос країни", "Голос діти", "Маленькие гиганты". Работал редактором, сценаристом, шеф-редактором на шоу "Украина имеет талант" и "Х-фактор".
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