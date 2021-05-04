Знаменитая украинская балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар обратилась к украинцам после праздников

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео в разделе сторис с опросом, кто сколько пасок сьел за пасхальные праздники. Как видно из обстановки за кадром, балерина в этот момент находилась в салоне автомобиля.

Стоит отметить, что и сама звезда призналась, что в общей сложности она сьела две большие пасочки и обильно их мазала маслом. Это при том, что фигура у нее идеальная.

"Так что теперь нужно идти к станку и точить грани", - сказала балерина.

И написала на видео, что пора дружно брать себя в руки и готовиться к лету, призывая украинок держаться в хорошей форме. И для этого надо правильно питаться и заниматься спортом.

Ранее мы писали, что счастливая Екатерина Кухар засветилась в компании известного танцора. Балерине, которая занимает должность и.о. директора Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, удалось привлечь для работы в учебном заведении звезду международного класса Алексея Бессмертного.

Напомним, что замужняя Екатерина Кухар засветилась в объятиях известного продюсера на "Голосі країни": "Мой главный...".

Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танців з зірками" в одних плавках показал трюк в полете над бассейном: "Без лишней скромности".

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» нарвалась на комплименты, блеснув изящными формами в боди: "Просто нереальная!".