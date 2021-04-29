Известный украинский артист балета Александр Стоянов показал, как вместе со своей женой, балерине и судье шоу "Танці з зірками" Екатерине Кухар прзднуют профессиональній праздник
Танцор поделился новым постом в своем Іnstagram, в котором рассказал все, что думает о танцах. Об этом пишет Politeka.net.
Стоянов решил сделать танцевальный трюк в полете в честь Международного Дня Танца.
"Какие гастроли, такие и танцы!😜 Ну что, все причастные, поздравляю ВАС с Международным Днём Танца! Без лишней скромности, уверен, что мы своими ногами насыщаем энергией и заставляем Землю кружиться! Может, поэтому, время так быстро летит!🤗 Продолжаем вдохновлять! Пусть всегда будет расписан творческий график и никогда не покидают силы, идеи и запал!🔥 ", - написал танцор.
Он также поделился шикарным фото, как он делает танцевальное па в полете над бассейном на фоне моря во время отдыха. Каждый мяз на тел мужчины играет силой, четкими линиями, подъёмом, настоящая экспрессия.
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Похоже, удачный кадр сделала жена Александра Екатерина Кухар, она и в комментариях поставила любимому сердечки.
Ранее мы писали, что Стоянов поделился «тайным» фото со своей красоткой-женой. Кухар фотографировала Стоянова во время чтения книги, но внезапно сама попала в кадр. Она была одета в халатик, а свои стройные ножки положила на стол.
Напомним, Кухар из «Танців з зірками» показала, от чего не может отвлечь мужа даже своими ножками: «Сполна насытился…».
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар, очутившись в джунглях, заговорила о таинственных знаках: "Опасность где-то рядом...".
Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в кожаном костюме решила посмеяться над собой: «Сколько бы нам не было лет…».