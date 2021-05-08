Артист балета Александр Стоянов, который является мужем и бессменным партнером Екатерины Кухар из «Танців з зірками», обратился к главной женщине в своей жизни

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал фото, на котором позировал с огромным букетом желтых роз. Артист сидел в машине. Судя по всему, Александр собрался в гости к своей маме, к которой трогательно обратился под постом.

«Эти цветы тебе, мам. Хотя знаешь, нет в мире столько цветов, чтобы устелить ими твою жизнь в благодарность за то, что ты подарила мне мою! Я благодарен тебе за твою мудрость, терпение, за самоотдачу и огромную любовь, которой ты научила принимать и отдавать! Всю жизнь ты была моим маяком, в котором я находил спокойствие, поддержку и свой дом! А теперь, я хочу стать твоим, чтобы рядом со мной, ты всегда чувствовала себя спокойно, радостно, тепло и безопасно! Всегда твой, сын», - подписал фото Александр Стоянов.

В комментариях поклонники оставили массу трогательных отзывов.

«Какие слова... Ваша мама воспитала прекрасного сына, настоящего мужчину», «Какая прелесть», «Повезло вашей маме», - пишут пользователи сети.

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