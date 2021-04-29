Відомий український артист балету Олександр Стоянов показав, як разом зі своєю дружиною, балерині та судді шоу "Танці з зірками" Катерині Кухар прзднуют професійне свято

Танцюрист поділився новим постом у своєму Іnstagram, в якому розповів все, що думає про танці. Про це пише Politeka.net.

Стоянов вирішив зробити танцювальний трюк у польоті на честь Міжнародного дня танцю.

"Які гастролі, такі і танці!😜 Ну що, всі причетні, вітаю ВАС з Міжнародним Днем танцю! Без зайвої скромності, впевнений, що ми своїми ногами насичуємо енергією і змушуємо Землю кружляти! Може, тому, час так швидко летить!🤗 Продовжуємо надихати! Нехай завжди буде розписаний Творчий графік і ніколи не покидають сили, ідеї і запал!🔥 ",- написав танцюрист.

Він також поділився шикарним фото, як він робить танцювальне па в польоті над басейном на тлі моря під час відпочинку. Кожен мяз на тіл чоловіка грає силою, чіткими лініями, підйомом, справжня експресія.

Схоже, вдалий кадр зробила дружина Олександра Катерина Кухар, вона і в коментарях поставила коханому сердечка.

Раніше ми писали, що Стоянов поділився «таємним» фото зі своєю красунею-дружиною. Кухар фотографувала Стоянова під час читання книги, але раптово сама потрапила в кадр. Вона була одягнена в халатик, а свої стрункі ніжки поклала на стіл.

Нагадавши, Кухар з " Танців з зірками «показала, від чого не може відвернути чоловіка навіть своїми ніжками:»сповна наситився...".

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