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Відомий артист балету Олександр Стоянов чоловік балерини і судді шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар звернувся до українців

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Іnstagram артист опублікував жартівливий пост.

"Я: тлінність буття, немає сил терпіти цю погоду в травні, на морі хочеться.

Погода: * теплішає на 1 градус*

Я: Ну какава все-таки життя ♪

Київ, як Ви там? Вірите,що літо до нас дійде або поки не дуже?)) "- написав він »

Відзначимо, нещодавно Катерина разом з чоловіком відпочивали на Шрі-Ланці. Після декількох днів на комфортній віллі парочка вирішила надати відпочинку гостроти, перебравшись в заповідник. Вони оселилися в "халупі", що нагадує перевернутий батискаф або кокон (однак, не позбавленої зручностей) і насолоджувалися дикою природою, в тому числі мальовничим пляжем без єдиної людини.

Кухар навіть розповіла, що навчилася читати знаки тварин, порівнявши себе з відомим персонажем з роману Даніеля Дефо Робінзоном Крузо.

"Вони (тварини, - ред.) поводяться досить дивно, вони тікають, починають кричати... тобто, в принципі, за знаками, які дають нам тварини, можна зрозуміти, що небезпека десь поруч, десь дуже близько...",- здивувала загадковим одкровенням Катерина.

Пара активно ділилася яскравими кадрами екзотичного відпочинку.

Нагадаємо, що заміжня Катерина Кухар засвітилася в обіймах відомого продюсера на "Голосі країни": "Мій головний...".

Як повідомляла Politeka, чоловік Кухар з "Танців з зірками" в одних плавках показав трюк у польоті над басейном: "Без зайвої скромності".

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