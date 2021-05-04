Бывает и такое

Известный артист балета Александр Стоянов муж балерины и судьи шоу "Танці з зірками" Екатерины Кухар обратился к украинцам

Как передает Politeka.net, на своей странице в Іnstagram артист опубликовал шутливый пост.

«Я: бренность бытия, нет сил терпеть эту погоду в мае, на море хочется.

Погода: *теплеет на 1 градус*

Я: Ну какава всё-таки жизнь 😂

Киев, как вы там? Верите, что лето к нам дойдёт или пока не очень?))» - написал он.

Отметим, недавно Екатерина вместе с супругомотдыхали на Шри-Ланке. После нескольких дней на комфортной вилле парочка решила придать отдыху остроты, перебравшись в заповедник. Они поселились в "лачуге", напоминающей перевернутый батискаф или кокон (однако, не лишенной удобств) и наслаждались дикой природой, в том числе живописным пляжем без единого человека.

Кухар даже рассказала, что научилась читать знаки животных, сравнив себя с известным персонажем из романа Даниеля Дефо Робинзоном Крузо.

"Они (животные, - ред.) ведут себя достаточно странно, они убегают, начинают кричать... то есть, в принципе, по знакам, которые дают нам животные, можно понять, что опасность где-то рядом, где-то очень близко...", - удивила загадочным откровением Екатерина.

Пара активно делилась яркими кадрами экзотического отдыха.

Напомним, что замужняя Екатерина Кухар засветилась в объятиях известного продюсера на "Голосі країни": "Мой главный...".

Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танців з зірками" в одних плавках показал трюк в полете над бассейном: "Без лишней скромности".

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» нарвалась на комплименты, блеснув изящными формами в боди: "Просто нереальная!".