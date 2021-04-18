Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", показала, як проводить час з чоловіком на Шрі-Ланці

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим вже деякий час відпочиває на Шрі-Ланці. Пара активно показує, як проходить відпустка, публікуючи цікаві відео в соціальній мережі Instagram. Цього разу Катерина вирішила в сторіс поділитися враженнями.

На кадрах Катя показала чоловіка в плавках з цікавою кольоровою гамою. Стоянов здався на тлі місцевих жителів, які доглядали за парою.

"Шорти оцінили всі мешканці...))", - написала Катя.

"Звичайно у мого чоловіка Класні кольори (шорти), але він хлопці за нами дивляться, хвилюються, сказали що це Бос прийшов", - сказала в ролику Катерина і показала грізну тварину на пляжі.

Ми писали, що Прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками", Катерина Кухар, продовжує досліджувати екзотичні пляжі у відпустці.

Цього разу зірка прогулялася на пляжі в акуратному купальнику з ліфом без бретелей і незвичайним асиметричним принтом з герметичними фігурами, розфарбованими в різні відтінки.

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