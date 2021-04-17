Муж знаменитой украинской балерины и судьи шоу «Танці з зірками» Екатерины Кухар смутил ее неприличными разговорами об обезьянах
Как передает Politeka.net, звездное семейство сейчас отдыхает на Шри-Ланке и делится своими впечатлениями и яркими фото. Как известно, в этой экзотической стране очень много животных, за которыми интересно наблюдать.
У себя в Инстаграм Кухар опубликовала целую серию видео с обезьянками, которые сидели на крыше дома, недалеко от того места, где отдыхала балерина. Екатерина стала снимать животных и обсуждать с мужем их поведение.
«Боже, сколько любви в этих выискиваниях вошек. Смотрите, как она трепетно и тщательно это делает. Интересно, что она будет делать, когда найдет их», - отметила Кухар.
«Съест», - вмешался в рассуждения Александр Стоянов.
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«Не подсказывай. Это романтическая пара», - ответила балерина.
«Когда она найдет паразитов, она сначала их съест, а потом займется с ним любовью, потому что он уже чистенький», - пошутил Стоянов, чем смутил свою жену.
«Господи, о чем ты думаешь», - прокомментировала слова мужа Кухар и вновь переключилась на наблюдение за обезьянами.
Позже Кухар пошутила, что детей от экранов убирать не стоит, потому что ничего неприличного на видео не будет.
Напомним, что раздетая Кухар из "Танців з зірками" впечатлила мужа сложной позой: "Да уж, вот это настоящая...".
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