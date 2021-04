Прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками", Катерина Кухар, продовжує досліджувати пекзотичні пляжі у відпустці

Відома балерина і популярна суддя в танцювальному шоу "Танці з зірками" не так давно вирушила у відпустку, де добре проводить час і насолоджується відпочинком на екзотичних пляжах. Завдяки активному спілкуванню з шанувальниками, Катерина отримує сотні хвалебних відгуків.

Цього разу зірка прогулялася на пляжі в акуратному купальнику з ліфом без бретелей і незвичайним асиметричним принтом з герметичними фігурами, розфарбованими в різні відтінки. Причому в комплекті з купальником на зірці була і такого ж дизайну спідниця, на одній зав'язці, вільно розстібається для зручності.

Проте, головним акцентом став не образ Катерини, а місце, де вона позувала поруч з тваринами.

"Здається, мені немає місця на цьому пляжі...🏝 🦬 😅 ",- жартівливо написала вона під серією фото.

Шанувальники відреагували:

"Телички на пляжі)); Really? Looks spacious to me. 😊 ; Вау😍не страшно було?; Кайф; 🔥 😍 Ухти, обережно. Відмінного відпочинку вам❤️; відмінного Вам відпочинку!; Обережно 🙌; 😮 вони там просто так гуляють?; Я б і на три секунди не вийшла туди постояти!😱 ; Який класний образ!❤️».

Також в одному зі своїх нових постів Катерина постала в купальнику на пляжі. На одному з кадрів у артистки спала бретелька ліфчика з плеча, що додало образу особливої пікантності.

"Сьогодні на Шрі велике свято, вони святкують прихід нового року. В принципі, можна розтягнути задоволення і спочатку відзначити в Україні, потім в Китаї і слідом приїхати на Шрі-Ланку...Правда замість ялинки 🌲 у вас буде хитромудре дерево)) Можете подивитися в stories 🎞", - написала артистка.

