Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками", Екатерина Кухар, продолжает исследовать пэкзотичные пляжи в отпуске

Известная балерина и популярная судья в танцевальном шоу «Танцы со звездами» не так давно отправилась в отпуск, где хорошо проводит время и наслаждается отдыхом на экзотичных пляжах. Благодаря активному общению с поклонниками, Екатерина получает сотни хвалебных отзывов.

В этот раз звезда прогулялась на пляже в аккуратном купальнике с лифом без бретелей и необычным асимметричным принтом с герметичными фигурами, раскрашенными в разные оттенки. Причем в комплекте с купальником на звезде была и такого же дизайна юбка, на одной завязке, свободно расстегивающаяся для удобства.

Тем не менее, главным акцентом стал не образ Катерины, а место, где она позировала рядом с животными.

«Кажется, мне нет места на этом пляже...🏝🦬😅», - шутливо написала она под серией фото.

Поклонники отреагировали:

«Телочки на пляже)); Really? Looks spacious to me. 😊; Вау😍не страшно было?; Кайф; 🔥😍ухты, осторожно. Отличного отдыха вам❤️; Отличного вам отдыха!; Осторожно 🙌; 😮 они там просто так гуляют?; Я бы и на три секунды не вышла туда постоять!😱; Какой классный образ!❤️».

Также в одном из своих новых постов Екатерина предстала в купальнике на пляже. На одном из кадров у артистки спала бретелька лифчика с плеча, что придало образу особой пикантности.

"Сегодня на Шри-Ланке большой праздник, они празднуют приход нового года. В принципе, можно растянуть удовольствие и сначала отметить в Украине, потом в Китае и следом приехать на Шри-Ланку...Правда вместо елки 🌲 у вас будет замысловатое дерево)) Можете посмотреть в stories 🎞", - написала артистка.

