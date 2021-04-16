Не кожен так зможе

Прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар після 12 років відносин з чоловіком Олександром Стояновим все ще може здивувати коханого

Як передає Politeka.net, балетна парочка активно ділиться кадрами в Instagram свого розкішного відпочинку на Шрі-Ланці. Катерина опублікувала свіжі "сторіз", козирнувши незвичайним талантом і вразивши тим самим знімавшого її чоловіка.

Балерина в білому купальнику стояла навшпиньках на великому камені на тлі фантастичного пейзажу. Одну ногу красуня зігнула в коліні, а руки підняла догори, з'єднавши долонями. Її очі при цьому були закриті.

"Що ж, ось це справжня йога...", - присвиснув Стоянов, спостерігаючи за коханою.

"Ти довго збираєшся так стояти, мась? На півпальчиках?", - поцікавився він через деякий час.

"Офігіти... Дівчина, виходьте за мене!", - емоції захлеснули Олександра.

Кухар щосили намагалася тримати баланс і не відволікатися на коментарі чоловіка, але все ж не витримала.

"Ти мені заважаєш медитувати!", - вигукнула вона.

Раніше ми розповідали, що балерина наважилася купатися в океані, коли там були досить високі хвилі. Її чоловік залишився на березі, злякавшись стихії, а ось Кухар, незважаючи на свою тендітність, кинулася прямо воду.

"Катя назвала мене жертвою цивілізації, тому що в таку погоду краще в басейні плавати, а вона пішла підкорювати стихію. Подивимося... Хто кого: Кухар або хвилі, Кухар або Індійський океан? Сподіваюся, дружина переможе", - коментував Стоянов.

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