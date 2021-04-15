Екатерина Кухар, известная хореограф и судья "Танців з зірками" показала экзотического соседа, посетившего ее виллу

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм 39-летняя знаменитость опубликовала свежие кадры с виллы на Шри-Ланке, где отдыхает вместе с мужем, известным артистом балета Александром Стояновым.

В сторис Екатерина выложила несколько фотографий, на которых видно, как муж плавает в бассейне и к ним прилетел павлин. Александр хотел было подплыть к нему, однако Екатерина оатсновила мужа: "Не трогай его! Он не боится, потому что знает, что на водопое никто никого не трогает!", - возмутилась знаменитость.

Когда муж Екатерины остановился, обратилась с просьбой: "Попроси, лучше, пусть свои красивые перышки покажет!"

Балерина приблизила изображение, увеличив разрешение экрана, однако павлин, хоть и не боялся Александра, так и не смог распустить хвост с экзотическими перьями. Однако это не слишком расстроило звездную пару. Они наслаждались бассейном и прекрасными пейзажами, которые милы взору любому ценителю прекрасного.

На других сторис Екатерина показала еще одного "соседа", который прибежал полакомиться - малыш-бельченок. Однако кусочек хлеба не понравился местному жителю, и тот убежал.

Ранее мы писали, что пара танцоров остановилась в фешенебельном курортном комплексе, разместившись в комфортной одноэтажной вилле с бассейном, спальней, кабинетом, отдельной гардеробной и огромной ванной комнатой, что особенно впечатлила балерину.

Напомним, что Екатерина Кухар на глазах у мужа бросилась в бушующий океан, заставив поволноваться: "Надеюсь, жена победит..."

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" встретила на отдыхе ползущее чудище: "Идешь себе, ни о чем не подозреваешь..."

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар засветила свою "лачугу" на Шри-Ланке с необычным душем: "Как Робинзон Крузо..."