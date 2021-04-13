Балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала яскраві фото з відпочинку на Шрі-Ланці

Як повідомляє Politeka.net , відома українська балерина Катерина Кухар, яка одружена з прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно у своєму мікроблозі зоряна красуня поділилася з шанувальниками кумедними кадрами зі свого відпочинку на райському острові.

Так, в сторіс Катерина виклала кілька фотографій, на яких видно, як вони з чоловіком ніжаться на сонечку. Кадри були зроблені, мабуть, на веранді готелю з приголомшливим видом на океан. Балерина з'явилася перед камерою в коротенькому строкатому платтячку, під яким у неї бікіні.

Також Кухар зняла відео, на якому показала, кого зустріла по дорозі зі спортзалу. На кадрах видно стежку з каменів, по якій повзе чи то велика ящірка, чи то ігуана, і виглядає все це дуже страхітливо. "Ось так йдеш собі спокійно, ні про що не підозрюючи, зі спортзалу, і зустрічаєш таку милу істоту. Добре, що не вночі. Когось він з'їв, до речі", - коментує Кухар появу "чудовиська" в кадрі.

Відзначимо, що раніше Катерина показувала спекотні кадри з відпочинку, на яких позує в купальнику. Як видно, балерина відображена прямо в басейні на краю, так що знімки виглядають дуже ефектно. А в підписі до публікації Кухар розповіла місцеві легенди про острів Шрі-Ланка.

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