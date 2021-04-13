З милим рай і в курені

Прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар похвалилася екзотичним відпочинком

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка провела румтур по своїй віллі, поділившись кадрами в "сторіз" в Instagram.

Катерина разом з чоловіком, теж артистом балету, Олександром Стояновим вирушили у відпустку на Шрі-Ланку. Спочатку зірка вирішила пожартувати над публікою, знявши дерев'яну халупу прямо посеред пляжу, назвавши її своїм домом.

"Ми, як місцеві тубільці, покажемо вам, що в 21 столітті можна жити, як Робінзон Крузо, еколайф, лофт-стайл...", - каже на кадрах Кухар.

Насправді ж пара зупинилася у фешенебельному курортному комплексі, розмістившись в комфортній одноповерховій віллі з басейном, спальнею, кабінетом, окремою вбиральнею і величезною ванною кімнатою, що особливо вразила балерину.

"Моя слабкість...", - підписала кадри зірка, похвалившись натуральною косметикою і чистотою всього ванного приладдя.

"Ще одна визначна пам'ятка номера - це парова в душі... Мармур, плитка, все дуже зручно і красиво", - додала вона.

Раніше ми розповідали, Кухар вже встигла зробити фотосесію в бікіні, позуючи в басейні. На тлі фантастичного пейзажу Катерина покрутилася перед камерою, спокусивши витонченою фігуркою.

"Стародавні легенди свідчать, що Шрі-Ланка - це Едемський Сад...", - підписала вона кадри.

"Краса", "райська насолода", "Вам, до речі, має бути соромно, ви ж людей з розуму зводите", - відреагували користувачі.

Нагадаэмо, Кухар з "Танців з зірками" показала, як розслабляється в халатику, поділившись емоційним визнанням:"Богиня".

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