Прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар, незважаючи на свою тендітність, виявилася досить сміливою

Як передає Politeka.net, 39-річна знаменитість опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала небезпечні розваги.

Катерина разом з чоловіком, теж артистом балету, Олександром Стояновим зараз знаходяться у відпустці на Шрі-Ланці, та активно діляться з публікою своїми враженнями від екзотичного відпочинку.

Зокрема, на свіжих кадрах Кухар попросила чоловіка зняти, як вона буде підкорювати божевільні хвилі. Дівчина, мабуть, захотіла полоскотати собі нерви і ризикнула зайти в бурхливий океан. Примітно, судячи з кадрів, балерина була єдиною на пляжі, хто додумався до такого. Навіть її коханий залишився на березі, побоявшись не впоратися зі стихією.

"Катя назвала мене жертвою цивілізації, тому що в таку погоду краще в басейні плавати, а вона пішла підкорювати стихію. Подивимося...", - каже на кадрах схвильований Стоянов.

"Хто кого: Кухар чи хвилі, Кухар чи Індійський океан? Сподіваюся, дружина переможе", - вигукнув він.

Катерина в цей час, в спокусливому бікіні, з вереском намагалася ухилитися від хвиль. Добре, що все добре закінчилося.

Раніше ми розповідали, що Кухар провела міні-екскурсію по їх з чоловіком віллі. Відкритий басейн з райським видом, шикарна ванна з паровим душем і натуральною косметикою, велика спальня, кабінет і навіть окрема кімната для гардеробу - неповний список того, чим пара буде задовольнятися під час своєї відпустки на Шрі-Ланці.

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