Зірка балету і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася романтичними і трохи кумедними кадрами їх з чоловіком відпочинку на Шрі-Ланці
Як пише Politeka.net, балерина і її чоловік Олександр Стоянов показали, як проводять вечори на Далекому райському курорті. Спочатку Кухар вирішила продемонструвати, як її чоловік здобуває їм прожиток.
Так, балерина поділилася серією фото, на яких Стоянов в майці забирається на пальму і намагається зірвати плід. Виглядає він при цьому дуже зосередженим.
"Як Стоянов кокос добував", - підписала знімки Кухар.
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Пізніше Стоянов показав, як вони з дружиною зустрічають Захід Сонця на березі океану. На одному з фото він позує в плавках поруч з пальмою на тлі води і західного неба.
"Заходи сонця тут - це окремий вид задоволення...", - зауважив танцюрист.
Він також показав селфі, на якому вони з дружиною сидять удвох на пустельному пляжі.
"Можемо так сидіти годинами!",- написав під знімком Стоянов.
Судячи з усього, пара відмінно проводить час на відпочинку без дітей.
До цього ми писали, що Стоянов опублікував знімки, які зробила його дружина.
На фото танцюрист в плавках сидить на краю басейну. На знімках зображений момент, коли Кухар кидає чоловікові білу квітку, а той простягає руку, щоб його зловити.
Нагадаємо, чоловік Кухар з "Танців з зірками" роздягнувся до трусів, показавши, чим радує дружину: "Не можна бути таким...".
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар на очах у чоловіка кинулася в бурхливий океан, змусивши похвилюватися: "Сподіваюся, дружина переможе...".
Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" зустріла на відпочинку повзе Чудовисько: "Йдеш собі, ні про що не підозрюєш...".