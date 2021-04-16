Не каждый так сможет

Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар после 12 лет отношений с мужем Александром Стояновым все еще может удивить любимого

Как передает Politeka.net, балетная парочка активно делится кадрами в Инстаграм своего роскошного отдыха на Шри-Ланке. Екатерина опубликовала свежие "сториз", козырнув необычным талантом и впечатлив тем самым снимавшего ее супруга.

Балерина в белом купальнике стояла на цыпочках на большом камне на фоне фантастического пейзажа. Одну ногу красотка согнула в колене, а руки подняла вверх, соединив ладонями. Ее глаза при этом были закрыты.

"Да уж, вот это настоящая йога...", - присвистнул Стоянов, наблюдая за возлюбленной.

"Ты долго собираешься так стоять, мась? На полупальчиках?", - поинтересовался он через некоторое время.

"Офигеть... Девушка, выходите за меня!", - эмоции захлестнули Александра.

Кухар изо всех сил старалась держать баланс и не отвлекаться на комментарии мужа, но все же не выдержала.

"Ты мне мешаешь медитировать!", - воскликнула она.

Ранее мы рассказывали, что балерина отважилась купаться в океане, когда там были достаточно высокие волны. Ее супруг остался на берегу, испугавшись стихии, а вот Кухар, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, бросилась прямо воду.

"Катя назвала меня жертвой цивилизации, потому что в такую погоду лучше в бассейне плавать, а она пошла покорять стихию. Посмотрим... Кто кого: Кухар или волны, Кухар или Индийский океан? Надеюсь, жена победит", - комментировал Стоянов.

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