Прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар видала свіжу порцію яскравих кадрів свого фантастичного відпочинку на Шрі-Ланці

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала нові "сторіз" у себе в Instagram, показавши незвичайний пляж і тих, з ким їй доводиться його ділити.

Катерина вирушила у відпустку разом з чоловіком, теж артистом балету, Олександром Стояновим. Після декількох днів на фешенебельній віллі з басейном, паровим душем і навіть окремою гардеробною кімнатою, парочка вирішила надати гостроти і місцевого колориту своєму відпочинку, і перебралася в бунгало в джунглях. Будиночок, що нагадує кокон або перевернутий батискаф, розташований посеред заростей в заповіднику.

Кухар з чоловіком вирішили вивчити місцевий дикий пляж, і яке ж було їх здивування, коли вони побачили, що той вже зайнятий.

"О май гад! Виходимо ми на наш дикий пляж... на пляжі ось такі красиві... З" биками" на пляжі зустрічалася, а ось з буйволами немає", - повідомила Катерина.

На зарослому травою пляжі паслися горді і на вигляд миролюбні тварини, які, здавалося, не помічали потривожили їх людей.

"Котик, пішли спробуємо подружитися з буйволами?",- запропонувала Кухар.

"Чоловіка я хотіла спокусити на те, щоб піти погладити буйвола, а він запитав у мене, наскільки швидко я вмію бігати", - Стоянов відмовився "дружити" з тваринами, а ось його дружина не вгамовувалася, - "а може ризикнемо?".

Раніше ми розповідали, як Кухар вразила коханого складною позою в йозі. Дівчина стояла на камені на одній нозі, при чому на носочках, а другу зігнула в коліні. Руки при цьому підняла вгору, з'єднавши долоні.

"Та вже, ось це справжня йога...",- присвиснув Олександр, спостерігаючи за нею.

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