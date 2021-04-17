Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар выдала свежую порцию ярких кадров своего фантастического отдыха на Шри-Ланке

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала новые "сториз" у себя в Инстаграм, показав необычный пляж и тех, с кем ей приходиться его делить.

Екатерина отправилась в отпуск вместе с мужем, тоже артистом балета, Александром Стояновым. После нескольких дней на фешенебельной вилле с бассейном, паровым душем и даже отдельной гардеробной комнатой, парочка решила придать остроты и местного колорита своему отдыху, и перебралась в бунгало в джунглях. Домик, напоминающий кокон или перевернутый батискаф, расположен посреди зарослей в заповеднике.

Кухар с мужем решили изучить местный дикий пляж, и каково же было их удивление, когда они увидели, что тот уже занят.

"О май гад! Выходим мы на наш дикий пляж... на пляже вот такие красивые... С "быками" на пляже встречалась, а вот с буйволами нет", - сообщила Екатерина.

На заросшем травой пляже паслись гордые и с виду миролюбивые животные, которые, казалось, не замечали потревоживших их людей.

"Котик, пошли попробуем подружиться с буйволами?", - предложила Кухар.

"Мужа я хотела соблазнить на то, чтобы пойти погладить буйвола, а он спросил у меня, насколько быстро я умею бегать", - Стоянов отказался "дружить" с животными, а вот его жена не унималась, - "А может рискнем?".

Ранее мы рассказывали, как Кухар впечатлила возлюбленного сложной позой в йоге. Девушка стояла на камне на одной ноге, при чем на носочках, а вторую согнула в колене. Руки при этом подняла вверх, соединив ладони.

"Да уж, вот это настоящая йога...", - присвистнул Александр, наблюдая за ней.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" устроила романтический вечер на пляже с красавцем-мужем: "Можем так часами..."

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