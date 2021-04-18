Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", показала, как проводит время с мужем на Шри-Ланке

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым уже некоторое время отдыхает на Шри-Ланке. Пара активно показывает, как проходит отпуск, публикуя интересные видео в социальной сети Инстаграм. В этот раз Екатерина решила в сторис поделиться впечатлениями.

На кадрах Катя показала мужа в плавках с интересной цветовой гаммой. Стоянов показался на фоне местных жителей, которые присматривали за парой.

"Шорты оценили все обитатели...))", - написала Катя.

"Конечно у моего мужа классные цвета (шорты), но он ребята за нами смотрят, волнуются, сказали что это босс пришел", - сказала в ролике Екатерина и показала грозное животное на пляже.

Мы писали, что Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками", Екатерина Кухар, продолжает исследовать экзотические пляжи в отпуске.

В этот раз звезда прогулялась на пляже в аккуратном купальнике с лифом без бретелей и необычным асимметричным принтом с герметичными фигурами, раскрашенными в разные оттенки.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" похвасталась утром на экзотическом курорте

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" похвасталась фигурой в "невидимом" бикини

Также Politeka сообщала, что муж Кухар из «Танці з зірками» смутил жену разговорами об обезьянах



