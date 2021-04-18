Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", показала, как проводит время с мужем на Шри-Ланке
Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым уже некоторое время отдыхает на Шри-Ланке. Пара активно показывает, как проходит отпуск, публикуя интересные видео в социальной сети Инстаграм. В этот раз Екатерина решила в сторис поделиться впечатлениями.
На кадрах Катя показала мужа в плавках с интересной цветовой гаммой. Стоянов показался на фоне местных жителей, которые присматривали за парой.
"Шорты оценили все обитатели...))", - написала Катя.
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"Конечно у моего мужа классные цвета (шорты), но он ребята за нами смотрят, волнуются, сказали что это босс пришел", - сказала в ролике Екатерина и показала грозное животное на пляже.
Мы писали, что Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками", Екатерина Кухар, продолжает исследовать экзотические пляжи в отпуске.
В этот раз звезда прогулялась на пляже в аккуратном купальнике с лифом без бретелей и необычным асимметричным принтом с герметичными фигурами, раскрашенными в разные оттенки.
Напомним, Кухар из "Танців з зірками" похвасталась утром на экзотическом курорте
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