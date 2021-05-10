Знаменитая украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала, как провела майские праздники

Как передает Politeka.net, у себя в сторис артистка показала, как наслаждается отдыхом в Одессе. Звезда нежилась на солнышке, купалась в бассейне и в целом наслаждалась жизнью.

Несмотря на достаточно прохладную погоду Кухар вдоволь наплавалась в бассейне. Согласно прогнозу, в Одессе в понедельник, 10 мая, было не выше 18 градусов, что достаточно прохладно для купания. Вероятно, бассейн в отеле был с подогревом, что и позволило Кухар насладиться развлечениями не по погоде.

«Как ваши майские пролетели?», - поинтересовалась Кухар у поклонников, засветив свой идеальный силуэт в окне отеля.

Стоит отметить, что Кухар очень любит отдыхать. За последнее время она с семьей успела слетать на Мальдивы, побывать с мужем на Шри-Ланке, а также отдохнуть на местных украинских курортах.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар рассказала, как ей всегда удается быть красивой. Звезда решила раскрыть секрет своей ухоженности. Она отметила, что в порядок ее приводят «любимые люди, которые готовы в любое время дня и ночи делать ее красивой».

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