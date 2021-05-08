Знаменита українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар звернулася до українців з пляжу, сидячи за столом під пальмами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала красиве фото з відпочинку і відзначила місце локації - Україна, чим збудоражила свою аудиторію. Адже в Україні такого немає навіть біля моря. Як видно з обстановки за кадром - це райські острови, балерина в цей момент перебувала в або на Балі, або на Мальдівах.

"Здається, нам всім вже дуже потрібен шматочок літа в місті...Согласны ️Согласны згодні?) ",- сказала балерина.

Фоловери миттєво засипали Катю компліментами в коментарях:

"Так, тепло б вже️ ️ і на Морько б поїхати😍".

"Потрібен як повітря..".

"Ви і є дівчинка літо🌞 💗".

"Лялечка) �🨍🕰�".

"Яскравого і барвистого відпочинку! 🤗🤗".

Раніше ми писали, що щаслива Катерина Кухар засвітилася в компанії відомого танцюриста. Балерині, яка обіймає посаду в. о. директора Київського державного професійного хореографічного коледжу, вдалося залучити для роботи в навчальному закладі зірку міжнародного класу Олексія Безсмертного.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" зізналася, наскільки зіпсувала фігуру після свят: "потрібно точити грані".

Як повідомляла Politeka, чоловік Кухар з " Танців з зірками "в одних плавках показав трюк у польоті над басейном:"Без зайвої скромності".

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" нарвалася на компліменти, блиснувши витонченими формами в боді: "Просто нереальна!".